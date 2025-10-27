3M Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração de Engenheiro de Hardware in United States na 3M totaliza $127K por year para T3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $128K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus T1 Hardware Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- T2 Advanced Hardware Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- T3 Senior Hardware Engineer $127K $122K $0 $4.1K T4 Specialist Hardware Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 5 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 0 % ANO 1 0 % ANO 2 100 % ANO 3 Tipo de Ação RSU + Options Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 0 % adquire no 1st - ANO ( 0.00 % anual )

0 % adquire no 2nd - ANO ( 0.00 % anual )

100 % adquire no 3rd - ANO ( 100.00 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.3 % ANO 3 Tipo de Ação RSU + Options Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire no 1st - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire no 2nd - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire no 3rd - ANO ( 33.30 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Qual é o cronograma de aquisição na 3M ?

