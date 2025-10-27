Diretório de Empresas
A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in United States na 3M varia de $107K a $152K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

$121K - $138K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$107K$121K$138K$152K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

0%

ANO 2

100 %

ANO 3

Tipo de Ação
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 0% adquire no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire no 2nd-ANO (0.00% anual)

  • 100% adquire no 3rd-ANO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atendimento ao Cliente na 3M in United States é uma remuneração total anual de $152,220. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 3M para a função de Atendimento ao Cliente in United States é $107,070.

Outros Recursos