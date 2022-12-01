Diretório de Empresas
3Commas
3Commas Salários

A faixa salarial da 3Commas varia de $38,745 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $82,802 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 3Commas. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Analista de Dados
$38.7K
Cientista de Dados
$82.8K
Designer de Produto
$51K

Gerente de Produto
$47.8K
Gerente de Projeto
$49.8K
Engenheiro de Software
$69.6K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na 3Commas é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $82,802. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na 3Commas é $50,354.

