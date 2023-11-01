2degrees Salários

Diretório de Empresas
O salário da 2degrees varia de $42,587 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $100,500 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 2degrees. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Cientista de Dados
$42.6K
Tecnólogo da Informação (TI)
$94.3K
Gerente de Produto
$100K

Engenheiro de Software
$80.2K
Perguntas Frequentes

El puesto con mayor salario reportado en 2degrees es Gerente de Produto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $100,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 2degrees es $87,256.

Outros Recursos