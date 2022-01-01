23andMe Salários

Diretório de Empresas
23andMe
O salário da 23andMe varia de $48,634 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $305,520 para Marketing na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 23andMe. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Gerente de Programa
Median $170K
Cientista de Dados
Median $160K

Analista de Negócios
$181K
Analista de Dados
$147K
Analista Financeiro
$175K
Marketing
$306K
Designer de Produto
$48.6K
Recrutador
$242K
Analista de Cibersegurança
$204K
Gerente de Engenharia de Software
$269K
Pesquisador de UX
$173K
Perguntas Frequentes

