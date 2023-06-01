Diretório de Empresas
1X Technologies
1X Technologies Salários

A faixa salarial da 1X Technologies varia de $72,525 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $193,184 para um Atendimento ao Cliente na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 1X Technologies. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Atendimento ao Cliente
$193K
Engenheiro de Hardware
$127K
Engenheiro Mecânico
$83.4K

Engenheiro de Software
$72.5K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na 1X Technologies é Atendimento ao Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $193,184. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na 1X Technologies é $104,998.

