1WorldSync Salários

A faixa salarial da 1WorldSync varia de $7,568 em remuneração total por ano para um Designer Gráfico na extremidade inferior a $140,700 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 1WorldSync. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Designer Gráfico
$7.6K
Designer de Produto
$29.6K
Operações de Receita
$74.5K

Engenheiro de Software
$141K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at 1WorldSync is Engenheiro de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1WorldSync is $52,005.

