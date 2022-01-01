1Password Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da 1Password varia de $32,474 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $218,900 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 1Password. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $115K
Atendimento ao Cliente
Median $32.5K

Gerente de Produto
Median $118K
Vendas
Median $139K
Analista de Negócios
$80.2K
Sucesso do Cliente
$137K
Gerente de Ciência de Dados
$161K
Cientista de Dados
$137K
Marketing
$80.6K
Gerente de Parceria
$92.6K
Gerente de Design de Produto
$188K
Engenheiro de Vendas
$123K
Gerente de Engenharia de Software
$219K
Escritor Técnico
$117K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$55K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na 1Password, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

Le rôle le mieux payé signalé chez 1Password est Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $218,900. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez 1Password est de $123,310.

