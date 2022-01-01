1mg Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da 1mg varia de $16,777 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $67,135 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 1mg. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Engenharia de Software
Median $63.5K
Designer de Produto
$20.3K

Gerente de Produto
$67.1K
Gerente de Programa
$42.9K
Perguntas Frequentes

Il ruolo più pagato segnalato in 1mg è Gerente de Produto at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $67,135. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in 1mg è di $36,319.

