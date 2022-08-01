Diretório de Empresas
17LIVE
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

17LIVE Salários

A faixa salarial da 17LIVE varia de $32,536 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $63,680 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 17LIVE. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $39K

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócios
$32.5K
Analista de Dados
$40.5K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Cientista de Dados
$50.8K
Designer de Produto
$63.7K
Gerente de Produto
$41.5K
Gerente de Engenharia de Software
$58.1K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at 17LIVE is Designer de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $63,680. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 17LIVE is $41,479.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para 17LIVE

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Facebook
  • Flipkart
  • Uber
  • Lyft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos