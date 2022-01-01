11:FS Salários

A faixa salarial da 11:FS varia de $79,395 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $99,494 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 11:FS . Última atualização: 8/10/2025