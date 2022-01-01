11:FS Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da 11:FS varia de $79,395 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $99,494 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 11:FS. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Cientista de Dados
$98K
Gerente de Produto
$99.5K
Engenheiro de Software
$79.4K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na 11:FS é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $99,494. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na 11:FS é $98,000.

Outros Recursos