10x Genomics Salários

A faixa salarial da 10x Genomics varia de $92,859 em remuneração total por ano para um Gerente de Instalações na extremidade inferior a $477,375 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 10x Genomics. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $332K

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro Mecânico
Median $230K
Engenheiro Biomédico
$120K

Cientista de Dados
$347K
Gerente de Instalações
$92.9K
Tecnólogo em Informática (TI)
$203K
Jurídico
$375K
Operações de Marketing
$285K
Engenheiro Óptico
$219K
Designer de Produto
$159K
Gerente de Produto
$353K
Recrutador
$214K
Gerente de Engenharia de Software
$477K
