10x Genomics Salários

A faixa salarial da 10x Genomics varia de $92,859 em remuneração total por ano para um Gerente de Instalações na extremidade inferior a $477,375 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 10x Genomics . Última atualização: 8/19/2025