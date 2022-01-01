10x Banking Salários

Diretório de Empresas
O salário da 10x Banking varia de $112,746 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $317,800 para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 10x Banking. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $113K

Engenheiro de Software Backend

Tecnólogo da Informação (TI)
$318K
Gerente de Produto
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Engenharia de Software
$123K
Arquiteto de Soluções
$198K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na 10x Banking é Tecnólogo da Informação (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $317,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 10x Banking é $162,499.

Outros Recursos