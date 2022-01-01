10x Banking Salários

O salário da 10x Banking varia de $112,746 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $317,800 para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 10x Banking . Última atualização: 8/31/2025