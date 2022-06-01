10Pearls Salários

Diretório de Empresas
10Pearls
O salário da 10Pearls varia de $15,393 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $45,328 para Designer de Produto na faixa mais alta. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $18.4K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$15.4K
Designer de Produto
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at 10Pearls is Designer de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $45,328. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10Pearls is $18,425.

Outros Recursos