1010data
1010data
1010data Salários

A faixa salarial da 1010data varia de $105,023 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $263,160 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 1010data. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Analista de Negócios
$105K
Cientista de Dados
$114K
Engenheiro de Software
Median $125K

Gerente de Engenharia de Software
$263K
Arquiteto de Soluções
$132K
The highest paying role reported at 1010data is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1010data is $125,000.

