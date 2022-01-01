1010data Salários

A faixa salarial da 1010data varia de $105,023 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $263,160 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da 1010data . Última atualização: 8/23/2025