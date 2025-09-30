Diretório de Empresas
1-800 Contacts
1-800 Contacts Engenheiro de Software Salários em Salt Lake City Greater Area

O pacote de remuneração in Salt Lake City Greater Area mediano de Engenheiro de Software na 1-800 Contacts totaliza $117K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 1-800 Contacts. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
1-800 Contacts
Software Engineer
Draper, UT
Total por ano
$117K
Nível
L2
Salário base
$117K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na 1-800 Contacts?

$160K

Perguntas Frequentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Engenheiro de Software by 1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $140,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by 1-800 Contacts vir die Engenheiro de Software rol in Salt Lake City Greater Area is $116,500.

