Starry Salários

A faixa salarial da Starry varia de $104,475 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico no limite inferior a $182,408 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Starry. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $114K
Engenheiro de Hardware
$117K
Engenheiro Mecânico
$104K

Gestor de Produto
$155K
Gestor de Projeto
$124K
Gestor de Engenharia de Software
$182K
Gestor de Programa Técnico
$119K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Starry é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $182,408. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Starry é $119,400.

