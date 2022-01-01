Staples Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Staples varia de $26,722 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $283,575 para um Analista Financeiro no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Staples. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $135K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $98.5K
Vendas
Median $26.7K

Gestor de Produto
Median $138K
Designer de Produto
Median $66.4K

Designer de Experiência do Utilizador

Analista de Negócios
$119K
Analista de Dados
$69.7K
Analista Financeiro
$284K
Marketing
$49.8K
Gestor de Projeto
$96.5K
Analista de Cibersegurança
$40.2K
Gestor de Engenharia de Software
$175K
Arquiteto de Soluções
$145K
Gestor de Programa Técnico
$101K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Staples é Analista Financeiro at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $283,575. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Staples é $99,500.

Outros Recursos