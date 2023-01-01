Sally Beauty Holdings Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Sally Beauty Holdings varia de $58,800 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $129,350 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Sally Beauty Holdings . Última atualização: 8/8/2025

$160K

Tecnólogo de Informação (TI)
$58.8K
Marketing
$68.6K
Gestor de Produto
$116K

Engenheiro de Software
$129K
Investigador de Experiência do Utilizador
$113K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Sally Beauty Holdings é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $129,350. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sally Beauty Holdings é $112,700.

Outros Recursos