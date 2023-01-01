Sally Beauty Holdings Salários

A faixa salarial da Sally Beauty Holdings varia de $58,800 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $129,350 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Sally Beauty Holdings . Última atualização: 8/8/2025