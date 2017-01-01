Diretório de Empresas
Salini Impregilo
    Salini Impregilo is a global construction company focused on infrastructure projects, including roads, bridges, dams, and buildings. It operates in over 50 countries across five continents.

    salini-impregilo.com
    Website
    2014
    Ano de Fundação
    2,250
    Número de Funcionários
    $500M-$1B
    Receita Estimada
    Outros Recursos