Saks Fifth Avenue Salários

A faixa salarial da Saks Fifth Avenue varia de $72,471 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $280,500 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Saks Fifth Avenue. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $200K
Contabilista
$95.5K
Analista de Dados
$79.6K

Cientista de Dados
$156K
Designer Gráfico
$90.5K
Tecnólogo de Informação (TI)
$72.5K
Marketing
$114K
Operações de Marketing
$151K
Gestor de Produto
$144K
Recrutador
$91.8K
Gestor de Engenharia de Software
$281K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Saks Fifth Avenue é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $280,500. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Saks Fifth Avenue é $114,425.

