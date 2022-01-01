SAIC Salários

A faixa salarial da SAIC varia de $40,768 em remuneração total por ano para um Analista de Dados no limite inferior a $651,379 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SAIC . Última atualização: 8/7/2025