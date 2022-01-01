Diretório de Empresas
SAIC
SAIC Salários

A faixa salarial da SAIC varia de $40,768 em remuneração total por ano para um Analista de Dados no limite inferior a $651,379 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SAIC. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro DevOps

Tecnólogo de Informação (TI)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Arquiteto de Soluções
Median $220K

Arquiteto de Cloud

Cientista de Dados
Median $125K
Analista de Cibersegurança
Median $177K
Assistente Administrativo
$131K
Engenheiro Aeroespacial
$84.6K
Operações de Negócios
$142K
Analista de Negócios
$75.3K
Analista de Dados
$40.8K
Engenheiro Eletrotécnico
$230K
Engenheiro de Hardware
$161K
Recursos Humanos
$147K
Consultor de Gestão
$121K
Engenheiro Mecânico
$104K
Designer de Produto
$651K
Gestor de Produto
$191K
Gestor de Programa
$166K
Gestor de Projeto
$169K
Vendas
$124K
Engenheiro de Vendas
$136K
Gestor de Programa Técnico
$177K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na SAIC é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $651,379. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na SAIC é $135,675.

