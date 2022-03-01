Diretório de Empresas
Recharge
Recharge Salários

A faixa salarial da Recharge varia de $48,179 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $103,565 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Recharge. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $86.4K
Cientista de Dados
$48.2K
Marketing
$73.1K

Designer de Produto
$76.2K
Gestor de Produto
$95.1K
Gestor de Engenharia de Software
$104K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Recharge é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $103,565. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Recharge é $81,331.

