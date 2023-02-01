Recharge Payments Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Recharge Payments varia de $79,644 em remuneração total por ano para um Marketing in Canada no limite inferior a $295,470 para um Gestor de Engenharia de Software in United States no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Recharge Payments. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $195K
Marketing
$79.6K
Designer de Produto
$128K

Gestor de Produto
$99.5K
Vendas
$223K
Gestor de Engenharia de Software
$295K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Recharge Payments é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $295,470. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Recharge Payments é $161,722.

Outros Recursos