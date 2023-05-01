Mindbox Salários

A faixa salarial da Mindbox varia de $13,162 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $67,781 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mindbox . Última atualização: 8/7/2025