Diretório de Empresas
Middesk
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Middesk Salários

A faixa salarial da Middesk varia de $144,275 em remuneração total por ano para um Operações de Negócios no limite inferior a $199,000 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Middesk. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Operações de Negócios
$144K
Analista de Negócios
$157K
Cientista de Dados
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Engenheiro de Software
$199K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

The highest paying role reported at Middesk is Engenheiro de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $199,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Middesk is $166,100.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Middesk

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Amazon
  • DoorDash
  • Netflix
  • Intuit
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos