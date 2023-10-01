Diretório de Empresas
Metyis
Metyis Salários

A faixa salarial da Metyis varia de $34,386 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $164,063 para um Consultor de Gestão no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Metyis. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $58.2K
Analista de Negócios
$34.4K
Consultor de Gestão
$164K

Gestor de Produto
$133K
Engenheiro de Vendas
$80.4K
Engenheiro de Software
$63.8K
Arquiteto de Soluções
$73K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Metyis é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $164,063. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Metyis é $73,013.

