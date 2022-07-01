Metropolis Technologies Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Metropolis Technologies varia de $74,625 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro no limite inferior a $295,000 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Metropolis Technologies. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $295K
Analista Financeiro
$74.6K
Gestor de Produto
$199K

Gestor de Engenharia de Software
$86.4K
FAQs

The highest paying role reported at Metropolis Technologies is Engenheiro de Software with a yearly total compensation of $295,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metropolis Technologies is $142,525.

