Diretório de Empresas
Eightfold
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Eightfold Salários

A faixa salarial da Eightfold varia de $46,072 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $521,380 para um Recursos Humanos no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Eightfold. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Gestor de Produto
Median $51.1K
Recursos Humanos
$521K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer de Produto
$173K
Gestor de Projeto
$204K
Recrutador
$81.5K
Vendas
$119K
Engenheiro de Vendas
$173K
Gestor de Engenharia de Software
$390K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Eightfold, as Options estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem uma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.

Visitar Agora!

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Eightfold é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $521,380. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Eightfold é $146,130.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Eightfold

Empresas Relacionadas

  • FLEXE
  • RMS
  • Coda
  • Snorkel AI
  • Okcoin
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos