Credit Karma Salários

A faixa salarial da Credit Karma varia de $99,500 em remuneração total por ano para um Operações de Negócios no limite inferior a $727,714 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Credit Karma. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Gestor de Produto
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Gestor de Engenharia de Software
Median $489K

Marketing
Median $273K
Cientista de Dados
Median $280K
Designer de Produto
Median $447K
Analista de Negócios
Median $200K
Gestor de Programa Técnico
Median $285K
Desenvolvimento de Negócios
Median $224K
Operações de Negócios
$99.5K
Gestor de Ciência de Dados
$334K
Gestor de Design de Produto
$561K
Gestor de Programa
$154K
Recrutador
$117K
Vendas
$408K
Analista de Cibersegurança
$219K
Arquiteto de Soluções
$362K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Credit Karma, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire em 4th-ANO (6.25% trimestral)

FAQs

Den högst betalande rollen som rapporterats på Credit Karma är Gestor de Produto at the Director level med en årlig total kompensation på $727,714. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Credit Karma är $321,045.

