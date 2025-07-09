Colt Technology Services Salários

A faixa salarial da Colt Technology Services varia de $41,423 em remuneração total por ano para um Consultor de Gestão no limite inferior a $134,907 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Colt Technology Services . Última atualização: 8/8/2025