Coforge
Coforge Salários

A faixa salarial da Coforge varia de $5,492 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $263,675 para um Operações de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Coforge. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $20.3K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Operações de Negócios
$264K
Analista de Negócios
$42.7K

Cientista de Dados
$48.7K
Analista Financeiro
$9.8K
Recursos Humanos
$5.5K
Tecnólogo de Informação (TI)
$69.3K
Designer de Produto
$27K
Gestor de Produto
$131K
Arquiteto de Soluções
$40.8K
Gestor de Programa Técnico
$114K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Coforge é Operações de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $263,675. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Coforge é $42,673.

