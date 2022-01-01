Diretório de Empresas
ChargePoint
ChargePoint Salários

A faixa salarial da ChargePoint varia de $55,088 em remuneração total por ano para um Gestor de Ciência de Dados no limite inferior a $266,325 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ChargePoint. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $190K
Gestor de Produto
Median $130K
Engenheiro de Hardware
Median $160K

Gestor de Ciência de Dados
$55.1K
Cientista de Dados
$59K
Engenheiro Eletrotécnico
$209K
Analista Financeiro
$224K
Recursos Humanos
$113K
Tecnólogo de Informação (TI)
$104K
Engenheiro Mecânico
$158K
Gestor de Programa
$234K
Vendas
$206K
Gestor de Engenharia de Software
$244K
Gestor de Programa Técnico
$266K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ChargePoint, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire em 4th-ANO (6.25% trimestral)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na ChargePoint é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $266,325. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ChargePoint é $175,000.

Outros Recursos