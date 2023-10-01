Diretório de Empresas
CAA Club Group
CAA Club Group Salários

A faixa salarial da CAA Club Group varia de $46,387 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $112,502 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CAA Club Group. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Atuário
$87.6K
Analista de Dados
$46.6K
Cientista de Dados
$71.8K

Tecnólogo de Informação (TI)
$46.4K
Engenheiro de Software
$58.1K
Gestor de Engenharia de Software
$113K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

