Belden
Belden Salários

A faixa salarial da Belden varia de $35,474 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro no limite inferior a $236,175 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Belden. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Contabilista
$148K
Analista Financeiro
$35.5K
Tecnólogo de Informação (TI)
$79.6K

Engenheiro de Software
$137K
Arquiteto de Soluções
$236K
FAQs

The highest paying role reported at Belden is Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Belden is $137,310.

