Applied Intuition Salários

A faixa salarial da Applied Intuition varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Investigador de Experiência do Utilizador no limite inferior a $483,570 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Applied Intuition. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Engenheiro de Software Full-Stack

Recrutador
Median $140K
Desenvolvimento de Negócios
$218K

Recursos Humanos
$422K
Engenheiro Mecânico
$136K
Designer de Produto
$484K
Analista de Cibersegurança
$143K
Gestor de Engenharia de Software
$201K
Gestor de Programa Técnico
$201K
Investigador de Experiência do Utilizador
$101K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Applied Intuition, as Options estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 4th-ANO (25.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Applied Intuition é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $483,570. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Applied Intuition é $200,940.

