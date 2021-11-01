Diretório de Empresas
Starry
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Starry Salários

A faixa salarial da Starry varia de $104,475 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $182,408 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Starry. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $114K
Engenheiro de Hardware
$117K
Engenheiro Mecânico
$104K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Gerente de Produto
$155K
Gerente de Projeto
$124K
Gerente de Engenharia de Software
$182K
Gerente de Programa Técnico
$119K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Den højest betalende rolle rapporteret hos Starry er Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $182,408. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Starry er $119,400.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Starry

Empresas Relacionadas

  • Cox Communications
  • Metronet
  • Consumer Cellular
  • Boingo Wireless
  • Huawei
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos