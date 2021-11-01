Starry Salários

A faixa salarial da Starry varia de $104,475 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $182,408 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Starry . Última atualização: 8/7/2025