Staples Salários

A faixa salarial da Staples varia de $26,722 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $283,575 para um Analista Financeiro na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Staples. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $135K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $98.5K
Vendas
Median $26.7K

Gerente de Produto
Median $138K
Designer de Produto
Median $66.4K

Designer de Experiência do Usuário

Analista de Negócios
$119K
Analista de Dados
$69.7K
Analista Financeiro
$284K
Marketing
$49.8K
Gerente de Projeto
$96.5K
Analista de Cibersegurança
$40.2K
Gerente de Engenharia de Software
$175K
Arquiteto de Soluções
$145K
Gerente de Programa Técnico
$101K
Perguntas Frequentes

Най-високоплатената роля, докладвана в Staples, е Analista Financeiro at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $283,575. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Staples, е $99,500.

