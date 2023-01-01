Diretório de Empresas
Sally Beauty Holdings
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Sally Beauty Holdings Salários

A faixa salarial da Sally Beauty Holdings varia de $58,800 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $129,350 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Sally Beauty Holdings . Última atualização: 8/8/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Tecnólogo em Informática (TI)
$58.8K
Marketing
$68.6K
Gerente de Produto
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Engenheiro de Software
$129K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$113K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Sally Beauty Holdings é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $129,350. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sally Beauty Holdings é $112,700.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Sally Beauty Holdings

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Microsoft
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos