Sally Beauty Holdings Salários

A faixa salarial da Sally Beauty Holdings varia de $58,800 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $129,350 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Sally Beauty Holdings . Última atualização: 8/8/2025