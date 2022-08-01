Diretório de Empresas
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Salários

A faixa salarial da Saks Fifth Avenue varia de $72,471 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $280,500 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Saks Fifth Avenue. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $200K
Contador
$95.5K
Analista de Dados
$79.6K

Cientista de Dados
$156K
Designer Gráfico
$90.5K
Tecnólogo em Informática (TI)
$72.5K
Marketing
$114K
Operações de Marketing
$151K
Gerente de Produto
$144K
Recrutador
$91.8K
Gerente de Engenharia de Software
$281K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Saks Fifth Avenue é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $280,500. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Saks Fifth Avenue é $114,425.

