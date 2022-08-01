Saks Fifth Avenue Salários

A faixa salarial da Saks Fifth Avenue varia de $72,471 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $280,500 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Saks Fifth Avenue . Última atualização: 8/8/2025