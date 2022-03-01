Recharge Salários

A faixa salarial da Recharge varia de $48,179 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $103,565 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Recharge . Última atualização: 8/7/2025