Recharge Salários

A faixa salarial da Recharge varia de $48,179 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $103,565 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Recharge. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $86.4K
Cientista de Dados
$48.2K
Marketing
$73.1K

Designer de Produto
$76.2K
Gerente de Produto
$95.1K
Gerente de Engenharia de Software
$104K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Recharge é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $103,565. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Recharge é $81,331.

