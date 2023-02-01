Diretório de Empresas
Recharge Payments
Recharge Payments Salários

A faixa salarial da Recharge Payments varia de $79,644 em remuneração total por ano para um Marketing in Canada na extremidade inferior a $295,470 para um Gerente de Engenharia de Software in United States na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Recharge Payments. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $195K
Marketing
$79.6K
Designer de Produto
$128K

Gerente de Produto
$99.5K
Vendas
$223K
Gerente de Engenharia de Software
$295K
Perguntas Frequentes

Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Recharge Payments je $161,722.

