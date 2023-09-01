Raisin Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Raisin varia de $60,022 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $109,209 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Raisin. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $92.3K
Gerente de Produto
Median $77.1K
Analista de Cibersegurança
$60K

Gerente de Engenharia de Software
$109K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

