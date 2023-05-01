Diretório de Empresas
Mindbox
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Mindbox Salários

A faixa salarial da Mindbox varia de $13,162 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $67,781 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Mindbox. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Contador
$22.6K
Designer de Produto
$38.2K
Gerente de Projeto
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Engenheiro de Software
$13.2K
Gerente de Engenharia de Software
$67.8K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Mindbox é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $67,781. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mindbox é $38,247.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Mindbox

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Uber
  • Apple
  • Snap
  • Netflix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos