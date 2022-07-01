Diretório de Empresas
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies Salários

A faixa salarial da Metropolis Technologies varia de $74,625 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $295,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Metropolis Technologies. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $295K
Analista Financeiro
$74.6K
Gerente de Produto
$199K

Gerente de Engenharia de Software
$86.4K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Metropolis Technologies é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $295,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Metropolis Technologies é $142,525.

Outros Recursos