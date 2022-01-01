Kroger Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Kroger varia de $33,446 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $211,050 para um Operações de Marketing na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Kroger. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Gerente de Produto
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Designer de Produto
Median $135K

Designer de Experiência do Usuário

Tecnólogo em Informática (TI)
Median $99.5K
Cientista de Dados
Median $118K
Gerente de Projeto
Median $170K
Gerente de Engenharia de Software
Median $186K
Contador
$80.6K

Contador Técnico

Assistente Administrativo
$50.7K
Gerente de Operações de Negócios
$126K
Analista de Negócios
$33.4K
Atendimento ao Cliente
$78.6K
Sucesso do Cliente
$75.4K
Analista de Dados
$60.3K
Analista Financeiro
$95.5K
Consultor de Gestão
$191K
Marketing
$94.3K
Operações de Marketing
$211K
Gerente de Programa
$169K
Recrutador
$74.9K
Vendas
$86.7K
Analista de Cibersegurança
$69.7K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$191K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Kroger é Operações de Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $211,050. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kroger é $112,381.

