Eightfold
Eightfold Salários

A faixa salarial da Eightfold varia de $46,072 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $521,380 para um Recursos Humanos na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Eightfold. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Gerente de Produto
Median $51.1K
Recursos Humanos
$521K

Designer de Produto
$173K
Gerente de Projeto
$204K
Recrutador
$81.5K
Vendas
$119K
Engenheiro de Vendas
$173K
Gerente de Engenharia de Software
$390K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Eightfold, as Options estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Eightfold é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $521,380. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Eightfold é $146,130.

Outros Recursos