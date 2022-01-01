Diretório de Empresas
Credit Karma Salários

A faixa salarial da Credit Karma varia de $99,500 em remuneração total por ano para um Operações de Negócios na extremidade inferior a $727,714 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Credit Karma. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Gerente de Produto
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Gerente de Engenharia de Software
Median $489K

Marketing
Median $273K
Cientista de Dados
Median $280K
Designer de Produto
Median $447K
Analista de Negócios
Median $200K
Gerente de Programa Técnico
Median $285K
Desenvolvimento de Negócios
Median $224K
Operações de Negócios
$99.5K
Gerente de Ciência de Dados
$334K
Gerente de Design de Produto
$561K
Gerente de Programa
$154K
Recrutador
$117K
Vendas
$408K
Analista de Cibersegurança
$219K
Arquiteto de Soluções
$362K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Credit Karma, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Credit Karma é Gerente de Produto at the Director level com uma remuneração total anual de $727,714. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Credit Karma é $321,045.

