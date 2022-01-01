ChargePoint Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da ChargePoint varia de $55,088 em remuneração total por ano para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade inferior a $266,325 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da ChargePoint. Última atualização: 8/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $190K
Gerente de Produto
Median $130K
Engenheiro de Hardware
Median $160K

Gerente de Ciência de Dados
$55.1K
Cientista de Dados
$59K
Engenheiro Elétrico
$209K
Analista Financeiro
$224K
Recursos Humanos
$113K
Tecnólogo em Informática (TI)
$104K
Engenheiro Mecânico
$158K
Gerente de Programa
$234K
Vendas
$206K
Gerente de Engenharia de Software
$244K
Gerente de Programa Técnico
$266K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ChargePoint, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na ChargePoint é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $266,325. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na ChargePoint é $175,000.

