Belden Salários

A faixa salarial da Belden varia de $35,474 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $236,175 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Belden. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Contador
$148K
Analista Financeiro
$35.5K
Tecnólogo em Informática (TI)
$79.6K

Engenheiro de Software
$137K
Arquiteto de Soluções
$236K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Belden é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $236,175. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Belden é $137,310.

